Жара и дожди сохранятся в Беларуси в выходные 26 и 27 июля

В отдельных районах вероятны грозы. Ночью и утром местами по Беларуси возможны туманы. Ветер окажется неустойчивым: днем будет юго-западный, западный, при грозах порывистый. В ночные часы температура воздуха окажется от +12 до +18 градусов. Днем ожидается от +22 до +28 градусов.