Суд встал на сторону матери: сможет ли Прилучный забрать сына у Муцениеце

В Головинском районном суде Москвы завершилось судебное разбирательство между актерами Павлом Прилучным и его бывшей супругой Агатой Муцениеце. Решался вопрос о том, с кем из родителей будет жить их 12-летний сын Тимофей. По приговору суда он останется с мамой, хотя адвокаты Прилучного намерены обжаловать решение. Как проходил суд между актерами и сможет ли мальчик сам принять решение, с кем ему жить, — в материале «Вечерней Москвы».