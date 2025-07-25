Суд встал на сторону матери: сможет ли Прилучный забрать сына у Муцениеце

В Головинском районном суде Москвы завершилось судебное разбирательство между актерами Павлом Прилучным и его бывшей супругой Агатой Муцениеце. Решался вопрос о том, с кем из родителей будет жить их 12-летний сын Тимофей. По приговору суда он останется с мамой, хотя адвокаты Прилучного намерены обжаловать решение. Как проходил суд между актерами и сможет ли мальчик сам принять решение, с кем ему жить, — в материале «Вечерней Москвы».
Тяжбы длились почти год.
Суд об установлении места жительства 12-летнего Тимофея длился 10 месяцев. Все это время мальчик проживал с отцом и его новой женой, актрисой Зепюр Брутян. Как утверждала Муцениеце, Прилучный препятствовал ее общению с ребенком: менял его номера телефонов и блокировал аккаунты в мессенджерах.
По словам адвокатов мамы мальчика, Тимофей за все это время виделся с ней всего один раз. Встреча произошла в театре-кабаре, в котором работала Муцениеце. При этом, как утверждала защита Прилучного, такое место для общения с ребенком якобы выбрала сама актриса. В остальное время мама и мальчик контактировали только через переписку.
Также адвокаты актера заявляли, что Тимофей сам принял решение жить с отцом. По их словам, Муцениеце сначала якобы согласилась на это, но затем передумала. Защита Прилучного утверждала, что мама ребенка «не проявляет достаточного интереса к встречам с ним и не пытается наладить контакт».
По мнению адвоката актера, решение суда было принято не в пользу ребенка, поэтому его намереваются обжаловать. Защита считает, что суд вынес вердикт не по закону, а, вероятно, «из солидарности женской или еще по каким-то мотивам».
Удастся ли оспорить решение суда.
Кандидат юридических наук, вице-президент Невской коллегии адвокатов Андрей Алешкин в беседе с «Вечерней Москвой» отметил, что суд, вероятнее всего, принял во внимание все обстоятельства этого дела, в том числе и желание самого ребенка относительно того, с кем ему хочется жить.
Как популярность родителей может травмировать детей.
— Думаю, что суд первой инстанции уже все решения вынес и обстоятельно эту тему решил. Я не вижу особых перспектив в оспаривании, поэтому полагаю, что ребенок останется жить с матерью, — заявил эксперт. — Даже если вердикт будет оспорен стороной защиты Прилучного, до вынесения нового решения ребенок должен жить с мамой.
Но в любом случае суд не может ограничить общение Тимофея с его родителями, вне зависимости от того, с кем из них он остался жить. И мама, и папа имеют равные права на его воспитание, напомнил юрист.
— Вопрос встанет только по алиментной базе. В данном случае алименты будет платить Прилучный своей бывшей жене, — объяснил Алешкин.
Пока Тимофей, так как еще является несовершеннолетним, не может сам обратиться в суд и заявить, с кем из родителей хотел бы проживать. До 18 лет мальчик будет находиться под опекой матери, раз так решил суд, заверил эксперт.
— Однако он может жениться в 16 лет, провести процедуру эмансипации (признание несовершеннолетнего полностью дееспособным — прим. «ВМ») и «раньше повзрослеть». В таком случае уже с этого возраста он сможет сам решать, с кем ему жить, — заключил Алешкин.
Как решается то, с кем ребенок останется после расторжения брака родителей, «Вечерней Москве» рассказал юрист Денис Хмелевской.