Ученые КБР начали работу над созданием детектора для исследования нейтрино

«В основе новой технологии лежат особые нанокристаллы, созданные из редкого минерала — перовскита. Исследователи внедрили в их структуру особый изотоп, обладающий чувствительностью к редчайшему квантовому процессу — безнейтринному двойному бета-распаду. В результате есть вероятность выяснить, являются ли нейтрино самостоятельными частицами или их антиподами. Создаваемые нанокристаллы могут светиться при поглощении энергии, что позволит регистрировать следы частиц. Основная цель исследования — сделать регистрацию редких событий более эффективной», — рассказал автор проекта, директор центра новых детекторных технологии регистрации нейтрино КБГУ Адам Пшуков.