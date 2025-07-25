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На площади 1905 года можно будет сыграть в бадминтон и теннис

На площади 1905 года пройдет спортивный фестиваль.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге заработал проект «Лето на площади». Теперь вместо парковки на площади 1905 года — уютная зона отдыха с малыми архитектурными формами, лавочками и освещением. В День города там пройдет концерт, а после — стартует спортивный фестиваль. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказал директор ЦПКиО Маяковского Павел Зубакин:

— Площадь не то место, чтобы делать фестиваль каждый день, нон-стопом. Это неуместно. Поэтому не нужно сейчас ожидать бесконечную феерию, — говорит Павел Зубакин. — В День города на площади 1905 года пройдет концерт. Но пока нет понимания, кто будет хедлайнером. После Дня города стартует спортивный фестиваль. Будет несколько зон для занятия спортом. Рассматриваем четыре версии: падел-теннис — это форма большого тенниса, баскетбол, бадминтон и пляжный волейбол. Пока смотрим, что будет приемлемо по бюджету. Когда договоримся, 2−3 недели на площади можно будет позаниматься спортом.

Напомним, автомобильная парковка будет закрыта на площади предварительно до 29 сентября.