На площади 1905 года можно будет сыграть в бадминтон и теннис

— Площадь не то место, чтобы делать фестиваль каждый день, нон-стопом. Это неуместно. Поэтому не нужно сейчас ожидать бесконечную феерию, — говорит Павел Зубакин. — В День города на площади 1905 года пройдет концерт. Но пока нет понимания, кто будет хедлайнером. После Дня города стартует спортивный фестиваль. Будет несколько зон для занятия спортом. Рассматриваем четыре версии: падел-теннис — это форма большого тенниса, баскетбол, бадминтон и пляжный волейбол. Пока смотрим, что будет приемлемо по бюджету. Когда договоримся, 2−3 недели на площади можно будет позаниматься спортом.