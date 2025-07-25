В Самарской области температура воздуха рухнет до +9 градусов 27 июля

По данным синоптиков, в ночь на воскресенье, 27 июля, температура воздуха в регионе опустится до +9 градусов. Днём в субботу и воскресенье прогнозируется от +20 до +25 градусов при малооблачной погоде.
Такие показатели существенно ниже средних значений для июля. Однако похолодание будет кратковременным — уже в начале следующей недели температура вернётся к климатической норме.
Метеорологи отмечают, что после прошедших гроз и ливней установится более стабильная погода без осадков.
Ранее мы писали о том, что по данным гидрометеорологических наблюдений, вода в Волге в черте Самары сохраняет температуру выше +23°C. Аналогичные показатели зарегистрированы в акватории Саратовского водохранилища в районе Сызрани.
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