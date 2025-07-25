В Пермском крае число пострадавших от клещей увеличилось еще на 700 человек

В Пермском крае с каждой неделей падает активность клещей, но жителям региона не надо расслабляться. От укусов лесных кровососов за прошедшую неделю пострадали еще более 700 человек. Результаты мониторинга эпидемиологической ситуации за 19—25 июля привел краевой Роспотребнадзор.