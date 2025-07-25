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В Пермском крае число пострадавших от клещей увеличилось еще на 700 человек

Самыми опасными для посещений остаются территория Перми и прилегающие к ней леса.

Источник: Комсомольская правда

В Пермском крае с каждой неделей падает активность клещей, но жителям региона не надо расслабляться. От укусов лесных кровососов за прошедшую неделю пострадали еще более 700 человек. Результаты мониторинга эпидемиологической ситуации за 19—25 июля привел краевой Роспотребнадзор.

С начала сезона активности клещей в медучреждения Прикамья по поводу присасывания клещей обратились 25 649 человек, включая 4 232 ребенка. За неделю прирост обращений составил 719 и 63 случаев соответственно.

Опасными для посещения остается Пермь и прилегающие к городской черте территории. Общее число пострадавших от укусов клещей в Пермском округе составило 3 604 человек с недельным приростом 55 случаев, в Перми — 2702 и 38 соответственно.

В пятерку наиболее «любимых» клещами территорий также входят: Краснокамский (1692) и Добрянский округа, Березники (1302).

Местами нападения опасных для здоровья насекомых остаются: леса — 57,2%, придомовые территории — 20,4%, индивидуальные садовые участки — 20% случаев.

По результатам лабораторных исследований клещей, снятых с пострадавших, 53,4% инфицированы иксодовым клещевым боррелиозом (ИКБ), 3,9% — моноцитарным эрлихиозом человека (МЭЧ), 2,5% — клещевым вирусным энцефалитом (КВЭ), 0,8% — гранулоцитарным анаплазмозом человека (ГАЧ).

Эпидемиологическая ситуация по заболеваниям, передаваемых с укусами клещей, находится под контролем управления Роспотребнадзора по Пермскому краю.