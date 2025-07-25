В Пермском крае число пострадавших от клещей увеличилось еще на 700 человек

В Пермском крае с каждой неделей падает активность клещей, но жителям региона не надо расслабляться. От укусов лесных кровососов за прошедшую неделю пострадали еще более 700 человек. Результаты мониторинга эпидемиологической ситуации за
С начала сезона активности клещей в медучреждения Прикамья по поводу присасывания клещей обратились 25 649 человек, включая 4 232 ребенка. За неделю прирост обращений составил 719 и 63 случаев соответственно.
Опасными для посещения остается Пермь и прилегающие к городской черте территории. Общее число пострадавших от укусов клещей в Пермском округе составило 3 604 человек с недельным приростом 55 случаев, в Перми — 2702 и 38 соответственно.
В пятерку наиболее «любимых» клещами территорий также входят: Краснокамский (1692) и Добрянский округа, Березники (1302).
Местами нападения опасных для здоровья насекомых остаются: леса — 57,2%, придомовые территории — 20,4%, индивидуальные садовые участки — 20% случаев.
По результатам лабораторных исследований клещей, снятых с пострадавших, 53,4% инфицированы иксодовым клещевым боррелиозом (ИКБ), 3,9% — моноцитарным эрлихиозом человека (МЭЧ), 2,5% — клещевым вирусным энцефалитом (КВЭ), 0,8% — гранулоцитарным анаплазмозом человека (ГАЧ).
Эпидемиологическая ситуация по заболеваниям, передаваемых с укусами клещей, находится под контролем управления Роспотребнадзора по Пермскому краю.