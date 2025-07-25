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В Беларуси каждая десятая государственная арендная квартира пустует

МинЖКХ назвало причину, почему каждая десятая арендная квартира в Беларуси простаивает.

Источник: Комсомольская правда

Министерство жилищно-коммунального хозяйства в Стратегии развития ЖКХ Беларуси до 2035 года проанализировало тенденции на рынке государственного арендного жилья.

Так, на начало 2025 года в Беларуси насчитывалось около 160 тысяч арендных жилых помещений государственного жилищного фонда. Из них незаселенными были около 16 тысяч квартир и домов или примерно каждая десятое арендное помещение, принадлежащее государству. Причем подавляющее большинство этих квартир и домов, а именно порядка 15 тысяч, оставались невостребованными более полугода. Такие простаивающие квартиры и дома чаще всего расположены в сельской местности, не благоустроены.

Кстати, министерство ЖКХ сказало, в каких домах капремонт равен строительству с нуля.

Кроме того, вот за что в квартирах белорусов отвечают и платят хозяева, а за что ЖЭС и товарищества собственников: шланги, счетчики — собственника, стояки, стыки — ЖКХ.

Мы писали, кто платит за услуги ЖКХ в Беларуси по полным тарифам в 2025 году: пустая квартира, пропущенная поверка счетчиков, жилье тунеядцев или уехавших, а также полученное в наследство.