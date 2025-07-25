Рост числа встреч людей с медведями зафиксировали в Башкирии

Медведи, как утверждают специалисты, все чаще выходят не только в лесные массивы, но и в населенные пункты в поисках пищи. Чтобы избежать опасных ситуаций, рекомендуется соблюдать меры предосторожности. В лесу лучше держаться открытых мест и создавать шум — это отпугивает животных. Нельзя оставлять еду или пищевые отходы, так как запах может привлечь хищников.