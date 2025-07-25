Рост числа встреч людей с медведями зафиксировали в Башкирии

В Башкирии зафиксировали рост числа встреч людей с медведями. Об этом рассказала пресс-служба Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.
По данным ведомства, с начала года в Центр обработки вызовов Системы-112 поступило более 70 сообщений о появлении хищников, в том числе о нападениях на людей и домашний скот.
Медведи, как утверждают специалисты, все чаще выходят не только в лесные массивы, но и в населенные пункты в поисках пищи. Чтобы избежать опасных ситуаций, рекомендуется соблюдать меры предосторожности. В лесу лучше держаться открытых мест и создавать шум — это отпугивает животных. Нельзя оставлять еду или пищевые отходы, так как запах может привлечь хищников.
При встрече с медведем нельзя убегать — это может спровоцировать нападение. Следует сохранять спокойствие, не поворачиваться спиной и медленно отходить, не выпуская зверя из виду. Особую осторожность нужно проявлять при виде медвежонка — рядом может находиться медведица, которая агрессивно защищает потомство.
В случае возникновения экстренной ситуации необходимо немедленно звонить по номеру 112.
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