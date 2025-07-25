Музей Рязанова в Самаре проведёт лекцию о кино и фолк-концерт под открытым небом

26 июля в Музее Эльдара Рязанова состоится два культурных события. Об этом рассказали в пресс-службе учреждения.
В 17:30 пройдет встреча ридинг-группы «Читать кино» (16+). Тема обсуждения — «Закончилось ли кино, когда оно началось? Рефлексия Романа Якобсона». Вход — по билетам.
Участники поговорят о страхах и ожиданиях, сопровождавших рождение кинематографа, а также обсудят статью известного лингвиста и литературоведа Романа Якобсона «Конец кино?». Модератор встречи — исследователь истории кино и сотрудник музея Олег Горяинов.
В этот же день в 18:00 в Сквере Эльдара Рязанова выступит самарский фолк-проект Taraxacum (0+). Группа исполняет экспериментальные аранжировки народных песен, а также джазовые и авторские композиции.
Часть репертуара создана по материалам этнографических экспедиций по Самарской области. Вход на концерт свободный, предварительная запись не требуется. Адрес музея: ул. Фрунзе, 120.
Ранее мы писали, в Самарском художественном музее 31 июля откроется выставка Николая Кикина «Открывая миры» (0+).
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