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Пермяки могут высказаться о детских развлечениях на открытых площадках

Онлайн-опрос об оказании услуг по организации развлечения для детей на открытых общественных пространствах начался на портале «Госуслуги».

Онлайн-опрос об оказании услуг по организации развлечения для детей на открытых общественных пространствах начался на портале «Госуслуги».

Цель опроса — улучшение организации детского досуга на открытых общественных пространствах Перми. Он поможет выяснить, насколько востребованы летние развлекательные мероприятия для детей, и установить предпочтения пермяков по форматам активностей и их расположению.

Проголосовать можно до 10 августа на портале «Госуслуги» либо на официальном сайте администрации Перми через баннер «Мой выбор, моё будущее».