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Медведи пытались угнать каяк на Камчатке: видео

Медвежата пытались украсть лодку в поисках пищи. Из-за матери у них ничего не получилось.

Анна Морозова
Автор Новости Mail

Необычную сцену на берегу Камчатки разыграли медведица и двое ее детенышей. Они устроили ревизию туристических каяков и даже попытались украсть один из них, сообщает «Пятый канал».

На видео видно, как косолапая и трое косолапых неторопливо прогуливается по каменистому берегу, обнюхивая все подряд в поисках чего-то съестного. Их внимание привлекли стоящие рядом разноцветные каяки. Особенно семейку заинтересовал красный — к нему они подошли ближе всего. Один из медвежат даже попытался забраться в лодку, но в итоге медведица увела малышей прочь.

«Жадные человеки делиться не захотели ни едой, ни лодками», — отметили авторы видео. Каяк остался на месте, а попытка угона закончилась неудачей.

Ранее забавный инцидент с быком произошел в Индии. Животное на одной из улиц украло скутер и даже сумело прокатиться на нем.