Медведи пытались угнать каяк на Камчатке: видео

На видео видно, как косолапая и трое косолапых неторопливо прогуливается по каменистому берегу, обнюхивая все подряд в поисках чего-то съестного. Их внимание привлекли стоящие рядом разноцветные каяки. Особенно семейку заинтересовал красный — к нему они подошли ближе всего. Один из медвежат даже попытался забраться в лодку, но в итоге медведица увела малышей прочь.