«Роскосмос» показал видео отделения спутников «Ионосфера-М»

Ракета «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и аппаратами стартовала в 8.54 мск. Разгонный блок со спутниками отделился от её третьей ступени через 9 минут 24 секунды после пуска. После этого он два раза включил свой маршевый двигатель, чтобы вывести «Ионосферы-М» на нужную орбиту.