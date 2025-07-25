«Роскосмос» показал видео отделения спутников «Ионосфера-М»

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. «Роскосмос» предоставил РИА Новости видео отделения спутников «Ионосфера-М № 3 и № 4 от разгонного блока “Фрегат”, запущенных сегодня на орбиту на ракете “Союз-2.1б” с космодрома Восточный.
На кадрах, снятых с камеры, установленной на одном из аппаратов, видно, как разгонный блок после отделения удаляется от спутника.
Ракета «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и аппаратами стартовала в 8.54 мск. Разгонный блок со спутниками отделился от её третьей ступени через 9 минут 24 секунды после пуска. После этого он два раза включил свой маршевый двигатель, чтобы вывести «Ионосферы-М» на нужную орбиту.
«Фрегат» продолжает свою миссию и выводит попутную нагрузку — 18 малых аппаратов. Половина из них разработана компанией «Геоскан». Один из малых спутников — иранский телекоммуникационный NAHID-2.
Спутники «Ионосфера-М» № 3 и № 4 присоединятся к первым двум таким аппаратам в рамках системы «Ионозонд». Она предназначена для наблюдения за изменениями структуры ионосферы и явлениями в ней, оперативного получения информации о гелиогеофизической обстановке, которую часто называют «космической погодой».