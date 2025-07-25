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В Кишиневе за день на пешеходных переходах сбили двух человек: Женщина на Буюканах даже не начала переходить улицу, а на Чеканах водитель, наехавший на ребенка, кинулся проверять автомобиль

Две аварии в Кишиневе — и обе на пешеходном переходе [видео]

Источник: Комсомольская правда

Одна авария произошла в пятницу, 25 июля, на улице Алба-Юлия в Кишинёве: водитель сбил женщину, которая ждала на светофоре зеленый свет, и скрылся с места происшествия.

Пострадавшую срочно доставили в больницу с множественными переломами, в том числе в области головы. Полиция прибыла на место. По словам очевидцев, водитель в момент наезда выполнял дрифт.

По словам очевидца, водитель, который первоначально скрылся с места аварии на улице Алба Юлия, остановился примерно в 200 метрах и вернулся пешком к переходу, где сбил женщину.

А В ЭТО ВРЕМЯ.

Второе ДТП — ребенка сбили на пешеходном переходе — произошло на бульваре Мирча чел Бэтрын в столице. По словам очевидцев, водитель проигнорировал пострадавшего и проверил только, повреждён ли его автомобиль.