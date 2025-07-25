«Носила еду для птиц ведрами». Жительница Минска кормила голубей и получила штраф после жалоб соседей

Минчанка носила голубям ведра еды и получила штраф после жалоб соседей. Подробности приводит агентство «Минск-Новости».
Согласно информации, весной 2025 года в районном чате Сухарево его участники обсуждали местную жительницу, которая подкармливала голубей. Претензия соседей к жительнице дома № 45, расположенного по улице Сухаревской, состояла в том, что она засоряла придомовую территорию. В частности, женщина разбрасывала продукты питания и зерно, подкармливая птиц. Угрозы соседей результата не дали, поэтому они обратились в апреле в ЖЭС.
Коммунальщиками была проведена проверка, и нарушительницу правил пользования жилыми помещениями, которые предусматривают обязанность граждан содержать в чистоте придомовую территорию, оштрафовали по статье 22.12 Кодекса об административных правонарушениях.
Но жительница Сухарево после этого не перестала подкармливать птиц.
«Более того, масштаб прикорма увеличился: минчанка начала носить на зеленую зону еду для птиц ведрами», — пишет агентство.
В мае соседи объединились и направили коллективное обращение в администрацию Фрунзенского района. Факты загрязнения придомовой территории подтвердились. Кроме того, были обнаружены места кормления птиц. Сотрудники коммунальных служб навели порядок. Минчанку снова привлекли к административной ответственности.
Женщина призналась: во время службы в церкви услышала, что птицы являются продолжением души, и их нужно кормить. Она не подумала о том, что своими действиями загрязняет территорию. После повторного привлечения к административной ответственности, она обязалась больше не кормить голубей.
Но в июне минчанка снова стала подкармливать пернатых: использовала только зерно и в утренние или вечерние часы. ЖЭС инициировал встречу с участием соседей и женщины. Минчанка сказала, что найдет другое место вдали от многоквартирных домов.
В администрации Фрунзенского района проинформировали, что новых жалоб в ЖЭС на женщину пока не поступало.
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