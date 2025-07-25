Ричмонд
+24°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Носила еду для птиц ведрами». Жительница Минска кормила голубей и получила штраф после жалоб соседей

Минчанка носила голубям ведра еды и получила штраф после жалоб соседей.

Источник: Комсомольская правда

Минчанка носила голубям ведра еды и получила штраф после жалоб соседей. Подробности приводит агентство «Минск-Новости».

Согласно информации, весной 2025 года в районном чате Сухарево его участники обсуждали местную жительницу, которая подкармливала голубей. Претензия соседей к жительнице дома № 45, расположенного по улице Сухаревской, состояла в том, что она засоряла придомовую территорию. В частности, женщина разбрасывала продукты питания и зерно, подкармливая птиц. Угрозы соседей результата не дали, поэтому они обратились в апреле в ЖЭС.

Коммунальщиками была проведена проверка, и нарушительницу правил пользования жилыми помещениями, которые предусматривают обязанность граждан содержать в чистоте придомовую территорию, оштрафовали по статье 22.12 Кодекса об административных правонарушениях.

Но жительница Сухарево после этого не перестала подкармливать птиц.

«Более того, масштаб прикорма увеличился: минчанка начала носить на зеленую зону еду для птиц ведрами», — пишет агентство.

В мае соседи объединились и направили коллективное обращение в администрацию Фрунзенского района. Факты загрязнения придомовой территории подтвердились. Кроме того, были обнаружены места кормления птиц. Сотрудники коммунальных служб навели порядок. Минчанку снова привлекли к административной ответственности.

Женщина призналась: во время службы в церкви услышала, что птицы являются продолжением души, и их нужно кормить. Она не подумала о том, что своими действиями загрязняет территорию. После повторного привлечения к административной ответственности, она обязалась больше не кормить голубей.

Но в июне минчанка снова стала подкармливать пернатых: использовала только зерно и в утренние или вечерние часы. ЖЭС инициировал встречу с участием соседей и женщины. Минчанка сказала, что найдет другое место вдали от многоквартирных домов.

В администрации Фрунзенского района проинформировали, что новых жалоб в ЖЭС на женщину пока не поступало.

Тем временем санстанция закрыла популярный ресторан после жалоб минчан на отравления: «Сказали, что у них я уже шестой человек оттуда».

Ранее в Минске квартира загорелась из-за розетки в шкафу, которой никто не пользовался.

Кроме того, мы собрали график отключения горячей воды в Минске в августе 2025: полный список адресов, даты отключения.