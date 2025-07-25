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Фото: волонтеры «Том Сойер феста» и Milimon team работают в «Саду наличников»

В Самаре на площадке арт-объекта «Сад Наличников» волонтеры «Том Сойер феста» и Milimon Team готовили участок к благоустройству. Всем участникам достался «паек волонтера» от пекарни «Белотурка».

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В Самаре на площадке арт-объекта «Сад Наличников» волонтеры «Том Сойер феста» и Milimon Team готовили участок к благоустройству. Всем участникам достался «паек волонтера» от пекарни «Белотурка».