Фото: волонтеры «Том Сойер феста» и Milimon team работают в «Саду наличников»

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В Самаре на площадке арт-объекта «Сад Наличников» волонтеры «Том Сойер феста» и Milimon Team готовили участок к благоустройству. Всем участникам достался «паек волонтера» от пекарни «Белотурка».
В Самаре на площадке арт-объекта «Сад Наличников» волонтеры «Том Сойер феста» и Milimon Team готовили участок к благоустройству. Всем участникам достался «паек волонтера» от пекарни «Белотурка».
В Самаре на площадке арт-объекта «Сад Наличников» волонтеры «Том Сойер феста» и Milimon Team готовили участок к благоустройству. Всем участникам достался «паек волонтера» от пекарни «Белотурка».