Губернатор Федорищев встретился с участниками программы развития федерального кадрового резерва РАНХиГС

«Каждый из вас — состоявшийся профессионал, который уже много сделал в разных направлениях, и на государственной службе, и в корпоративном секторе. Я хорошо знаю программы Президентской академии, сам многие проходил. Это всегда практикоориентированный подход. Очень надеюсь, что вам удалось почувствовать это во время стажировки, что ваша программа в Самарской области была полезной и насыщенной, — обратился Вячеслав Федорищев к участникам программы. — Мне как губернатору Самарской области, в первую очередь было бы интересно вас “заземлить” в Самаре. Наш регион достаточно большой, интересный, разнообразный, красивый. И здесь много задач, связанных непосредственно с предметом вашего интереса — промышленностью. Я очень надеюсь, что за это время вам удалось, пообщавшись с моей командой, с министрами, сформировать хорошие рабочие, товарищеские связи. Мы будем рады быть в помощь вам в решении задач в интересах нашей страны».