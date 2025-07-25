Жительница Советска отметила 100-летие

Жительница Советска Роза Даниловна Героева в пятницу, 25 июля, отмечает 100-летие. Как сообщает пресс-служба областного правительства, ветерана подправили от имени президента и губернатора.
В годы Великой Отечественной войны Роза Героева трудилась на заводе, где изготавливала отражатели для самолетов и призмы для танков. Она прошла трудовой путь от станочницы до мастера производства.
Жила в Казахстане, работала почтальоном, помощником повара, сторожем. В 1995 году Роза Даниловна переехала в Калининградскую область.
У нее две дочери, трое внуков и внучка, пятеро правнуков и три правнучки.