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Жительница Советска отметила 100-летие

Слова поздравления сегодня звучат в адрес Розы Даниловны Героевой.

Источник: правительство Калининградской области

Жительница Советска Роза Даниловна Героева в пятницу, 25 июля, отмечает 100-летие. Как сообщает пресс-служба областного правительства, ветерана подправили от имени президента и губернатора.

В годы Великой Отечественной войны Роза Героева трудилась на заводе, где изготавливала отражатели для самолетов и призмы для танков. Она прошла трудовой путь от станочницы до мастера производства.

Жила в Казахстане, работала почтальоном, помощником повара, сторожем. В 1995 году Роза Даниловна переехала в Калининградскую область.

У нее две дочери, трое внуков и внучка, пятеро правнуков и три правнучки.