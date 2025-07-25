Глава СКР поручил предоставить второй доклад по массовой потасовке в Уфе

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании уголовных дел, связанных с массовой дракой в Уфе. Об этом сообщает информационный центр ведомства.
Инцидент произошел в минувшем апреле у одного из развлекательных заведений города. Между двумя группами посетителей вспыхнула потасовка. В ходе конфликта охранники клуба и участники драки избили местного жителя, который в ответ применил сувенирный нож, ранив нескольких нападавших.
На пострадавшего завели уголовное дело по статье «Покушение на убийство», что вызвало, как сообщает СК, после общественность начала «выражать несогласие».
В настоящее время Следком Башкирии расследуются два уголовных дела, одно из которых Бастрыкина ранее уже взял контроль.
Глава ведомства потребовал от руководителя СК Башкирии Владимира Архангельского предоставить полную информацию о проведенных следственных действиях и установленных обстоятельствах дела, с учетом доводов, высказанных в публичном пространстве.
— Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, — заявили в СКР.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.