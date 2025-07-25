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Глава СКР поручил предоставить второй доклад по массовой потасовке в Уфе

Бастрыкин потребовал еще один доклад о массовой драке в Уфе.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании уголовных дел, связанных с массовой дракой в Уфе. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Инцидент произошел в минувшем апреле у одного из развлекательных заведений города. Между двумя группами посетителей вспыхнула потасовка. В ходе конфликта охранники клуба и участники драки избили местного жителя, который в ответ применил сувенирный нож, ранив нескольких нападавших.

На пострадавшего завели уголовное дело по статье «Покушение на убийство», что вызвало, как сообщает СК, после общественность начала «выражать несогласие».

В настоящее время Следком Башкирии расследуются два уголовных дела, одно из которых Бастрыкина ранее уже взял контроль.

Глава ведомства потребовал от руководителя СК Башкирии Владимира Архангельского предоставить полную информацию о проведенных следственных действиях и установленных обстоятельствах дела, с учетом доводов, высказанных в публичном пространстве.

— Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, — заявили в СКР.

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