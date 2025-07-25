Старинные бронзовые статуи в Нанте заменили фигурами местных жителей

Сегодня этот фонтан — визитная карточка города, а каждая установленная на нем скульптура нагружена смыслом. Так, расположенная на самой вершине женская фигура олицетворяет сам город Нант. Она представляет собой Амфитриту — морскую богиню, жену Посейдона. Ее голова украшена лавровым венком и короной в виде крепости — символы славы и неприступности соответственно. Изначально в руке у нее еще был трезубец, но однажды он пропал, да так его никто и не нашел.