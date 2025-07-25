Старинные бронзовые статуи в Нанте заменили фигурами местных жителей

Когда художнику становится нечем заняться, он начинает присматриваться к местным достопримечательностям, и тут его посещает муза. Например, голландца Виллема де Хаана она посетила, когда он прогуливался около фонтана на Королевской площади во французском Нанте. Художник так вдохновился, что решил заменить исторические бронзовые и мраморные статуи на гиперреалистичные фигуры местных жителей. И сделал это!
Многострадальный нантский фонтан
Проект строительства общественного фонтана в Нанте возник еще в XVI веке. В 1567-м из Тура пригласили большого специалиста по возведению фонтанов Кардена Валланса. Но из-за обилия королевских заказов он так и не воплотил проект в жизнь.
К идее вернулись в XVIII веке. В октябре 1791 года народ увидел проект признанного местного архитектора Круси Матюрена. Но времена во Франции царили не самые мирные, гремела революция, поэтому, вероятно, жителям Нанта было не до фонтанов.
Еще почти 60 лет спустя, в 1849 году, в местном совете представили очередной проект монументального фонтана на площади Равенства — так она тогда называлась, автором которого стал архитектор Генри Дриоль. На этот раз строительству фонтана помешали отсутствие должного водоснабжения, нехватка денег и местные жители, которые никак не хотели, чтобы на площади появился фонтан. Но 18 марта 1865 года фонтан все-таки открыли.
Что значат исторические фигуры на фонтане в Нанте
Сегодня этот фонтан — визитная карточка города, а каждая установленная на нем скульптура нагружена смыслом. Так, расположенная на самой вершине женская фигура олицетворяет сам город Нант. Она представляет собой Амфитриту — морскую богиню, жену Посейдона. Ее голова украшена лавровым венком и короной в виде крепости — символы славы и неприступности соответственно. Изначально в руке у нее еще был трезубец, но однажды он пропал, да так его никто и не нашел.
Чуть ниже расположены восемь бронзовых скульптур юных гениев — они олицетворяют сферы экономики, в которых заняты жители города, например виноделие, кораблестроение, сельское хозяйство. Нижний ярус украшен аллегорическими скульптурами, символизирующими реки региона. Пышнотелая дама в центре — Луара, а вокруг — ее притоки.
Но времена меняются, и то, что было актуально 160 лет назад, сегодня для многих потеряло смысл. Тут мы и возвращаемся к Виллему де Хаану, показавшему новое лицо Нанта.
Чтобы реализовать свой проект «Последняя версия», с октября 2024 года он регулярно посещал Нант и присматривался к местным жителям, чтобы понять, кто может занять места устаревших фигур.
«Некоторые старые местные производства по-прежнему существуют, хотя и выглядят совершенно по-другому, в то время как другие я полностью заменил новыми», — говорит художник.
«Например, старая бронзовая аллегория судостроения заменена сварщиком с местного завода Airbus, где производят детали для космических кораблей».
Виллем де Хаан
Кроме сварщика, на фонтане появились фигуры врача, менеджера, байдарочника, туриста, простого парня со смартфоном и другие. Ну, а возглавляет эту новую версию женщина, которой наконец-то вернули трезубец.
Естественно, в одиночку де Хаан все это провернуть не смог бы — ему помог Департамент наследия города, предоставивший «огромную суперпрофессиональную производственную команду», как признался сам автор арт-объекта.
В таком виде фонтан будет стоять до начала 2026 года. Потом исторические скульптуры все же вернут на место. А пока они будут молчаливо взирать на происходящее, скромно стоя в углу площади.