В израильской пещере нашли захоронение возрастом около 100 тыс. лет

Данное открытие показывает, что уже 100 тысяч лет назад отношение людей к смерти изменилось: у них появились погребальные ритуалы, что говорит о высоком развитии культуры. Пока это одно из древнейших доказательств существования таких ритуалов на планете. Некоторые исследователи указывают на более ранние примеры, например захоронение Homo naledi в ЮАР, но большинство экспертов считают эти данные спорными. С другой стороны, находка свидетельствует о наличии у древних людей средств для создания декоративных предметов, которые служат не культовым и эстетическим, а не утилитарным целям.