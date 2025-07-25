В израильской пещере нашли захоронение возрастом около 100 тыс. лет

Археологи нашли одно из древнейших захоронений в мире. Оно находится в пещере Тиншемет в Израиле и датируется возрастом около 100 тысяч лет. Об этом сообщает Associated Press.
Пещера Тиншемет расположена в холмистой местности, внутри нее — каменный курган. Археолог Йосси Зайднер считает, что это одно из важнейших мест в мире для изучения человека эпохи среднего палеолита. Пещера располагается в ключевом с исторической точки зрения месте. Здесь пересекались пути древних людей: неандертальцев, Homo sapiens и их гибридных популяций. Благодаря такому уникальному местоположению именно здесь происходил обмен знаниями, культурой и первобытным искусством между древними сообществами.
Эта пещера имеет огромное значение для археологов. Местный климат помог сохранить кости, орудия труда и украшения в хорошем состоянии. В других регионах мира предметы такого возраста были утрачены со временем.
Ученые ведут раскопки в пещере Тиншемет с 2016 года. С тех пор здесь обнаружили останки пяти древних людей, которые жили примерно 110 тысяч — 100 тысяч лет назад. Скелеты были уложены в ямы в погребальной позе, которая напоминает позу эмбриона. Рядом с ними нашли базальтовую гальку, останки животных и более 500 фрагментов охры. Археологи считают, что эти предметы использовались в погребальных обрядах и не были частью повседневной жизни.
Данное открытие показывает, что уже 100 тысяч лет назад отношение людей к смерти изменилось: у них появились погребальные ритуалы, что говорит о высоком развитии культуры. Пока это одно из древнейших доказательств существования таких ритуалов на планете. Некоторые исследователи указывают на более ранние примеры, например захоронение Homo naledi в ЮАР, но большинство экспертов считают эти данные спорными. С другой стороны, находка свидетельствует о наличии у древних людей средств для создания декоративных предметов, которые служат не культовым и эстетическим, а не утилитарным целям.
«Мы видим действительно сложный набор моделей поведения, не связанных напрямую с едой и выживанием», — сказал Зайднер.