Омичи старше 60 лет смогут водить машины на прежних условиях

В России внесли изменения в проект Стратегии повышения безопасности дорожного движения до 2036 года. После общественного обсуждения из документа исключили пункт 34, который касался водителей старше 60 лет. Об этом сообщило омское УМВД со ссылкой на канал t.me/IrinaVolk_MVD.