Омичи старше 60 лет смогут водить машины на прежних условиях

В России внесли изменения в проект Стратегии повышения безопасности дорожного движения до 2036 года. После общественного обсуждения из документа исключили пункт 34, который касался водителей старше 60 лет. Об этом сообщило омское УМВД со ссылкой на канал t.me/IrinaVolk_MVD.
Проект Указа Президента об утверждении Стратегии публиковали для общественного обсуждения 11 июля на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Напомним, инициатива предполагала усовершенствовать механизмы определения пригодности пожилых людей к безопасному управлению транспортом. Предлагалось усилить мониторинг состояния здоровья возрастных шоферов.
После отказал от нововведений в Министерстве внутренних дел подчеркнули, что работа по совершенствованию законодательства в области безопасности дорожного движения продолжится.
Ранее «КП Омск» сообщила, что 26 июля на регион обрушился новый ураган.