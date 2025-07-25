Белорусские датчики будут управлять российскими спутниками в космосе

«После летных испытаний датчики будут использоваться для резервирования инфракрасных датчиков вертикали и датчиков Солнца. Они обеспечат возможность программного разворота космического аппарата “Ионосфера-М” на всех этапах полета, в том числе на теневом участке, получение точной информации об ориентации», — говорится в сообщении.