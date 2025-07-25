Белорусские датчики будут управлять российскими спутниками в космосе

МИНСК, 25 июл — Sputnik. Белорусские датчики пройдут летные испытания в космосе на российских спутниках, об этом сообщила пресс-служба Госкомвоенпрома.
Сегодня с космодрома «Восточный» была запущена ракета-носитель «Союз-2.1б» с двумя спутниками проекта «Ионосфера» и 18 малыми космическими аппаратами. В составе спутников «Ионосфера-М» — два высокоточных звездных датчика, произведенных белорусским предприятием «Пеленг».
Как уточнили в Госкомвоенпроме, датчики являются экспериментальными образцами, и в ближайшее время начнутся летные испытания.
«После летных испытаний датчики будут использоваться для резервирования инфракрасных датчиков вертикали и датчиков Солнца. Они обеспечат возможность программного разворота космического аппарата “Ионосфера-М” на всех этапах полета, в том числе на теневом участке, получение точной информации об ориентации», — говорится в сообщении.
Датчики установлены со стороны места стыковки космического аппарата с разгонным блоком.
Отмечается, что это не первый опыт «Пеленга» в разработке и поставке подобных датчиков российским партнерам. Звездные датчики белорусского производства уже обеспечивают на орбите работу аппаратуры дистанционного зондирования Земли.
Космические аппараты «Ионосфера-М» входят в состав системы «Ионозонд». Задача программы — сбор информации о пространственно-временных характеристиках ионосферы, а также мониторинг изменений электромагнитных полей и атмосферы Земли. В частности, изучение распределения озона в верхних слоях атмосферы, контроль уровня радиации и отслеживание других значимых параметров среды.