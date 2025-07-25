ИИ помог создать сверхточный тест на синдром хронической усталости

«В рамках нашего исследования нам удалось добиться 90% точности при выявлении носителей синдрома хронической усталости. Это очень важно с точки зрения медицинской практики, так как у врачей пока нет надежных инструментов для выявления данного заболевания. Некоторые врачи даже сомневаются в его существовании, так как ранее у нас не было четкого набора биомаркеров», — заявил профессор JAX Дерья Унутмаз.