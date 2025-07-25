Во втором квартале в Ростове не выдали разрешения на строительство домов

Напомним, разрешения на строительство в Ростове-на-Дону не выдают с декабря 2024 года. В прошлом году врио губернатора региона Юрий Слюсарь сообщил о запрете на выдачу разрешений для застройщиков с 1 декабря 2024 года. Тогда же донской глава потребовал провести инвентаризацию всех ранее выданных документов на объекты.