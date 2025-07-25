Во втором квартале в Ростове не выдали разрешения на строительство домов

Департамент архитектуры и градостроительства Ростова-на-Дону не выдал ни одного разрешения на возведение многоэтажек в течение второго квартала 2025 года. Это можно отследить по ежемесячным отчетам на сайте городской администрации.
При этом за отчетный период в донской столице все же были введены в эксплуатацию некоторые ранее построенные объекты: в апреле — пять жилых домов, в мае -три, в июне — семь.
Напомним, разрешения на строительство в Ростове-на-Дону не выдают с декабря 2024 года. В прошлом году врио губернатора региона Юрий Слюсарь сообщил о запрете на выдачу разрешений для застройщиков с 1 декабря 2024 года. Тогда же донской глава потребовал провести инвентаризацию всех ранее выданных документов на объекты.
Также после этого в регионе начали проверять проекты застройщиков, уже получивших разрешения на жилищное строительство, но еще не приступивших к работам. Позже был создан региональный совет по градостроительству.
Подпишись на нас в Telegram.