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Во втором квартале в Ростове не выдали разрешения на строительство домов

С апреля по июнь власти Ростова не выдавали ни одного разрешения на возведение многоэтажек.

Источник: Комсомольская правда

Департамент архитектуры и градостроительства Ростова-на-Дону не выдал ни одного разрешения на возведение многоэтажек в течение второго квартала 2025 года. Это можно отследить по ежемесячным отчетам на сайте городской администрации.

При этом за отчетный период в донской столице все же были введены в эксплуатацию некоторые ранее построенные объекты: в апреле — пять жилых домов, в мае -три, в июне — семь.

Напомним, разрешения на строительство в Ростове-на-Дону не выдают с декабря 2024 года. В прошлом году врио губернатора региона Юрий Слюсарь сообщил о запрете на выдачу разрешений для застройщиков с 1 декабря 2024 года. Тогда же донской глава потребовал провести инвентаризацию всех ранее выданных документов на объекты.

Также после этого в регионе начали проверять проекты застройщиков, уже получивших разрешения на жилищное строительство, но еще не приступивших к работам. Позже был создан региональный совет по градостроительству.

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