В Волгограде пресекли несогласованный автопробег

ВОЛГОГРАД, 25 июл — РИА Новости. Сотрудники ГАИ в Волгограде не дали провести несогласованный автопробег машин с тонировкой, о котором узнали из соцсетей, собравшихся привлекли к административной ответственности, сообщила пресс-служба ГУМВД РФ по Волгоградской области.
«В ходе мониторинга сети интернет сотрудниками городской Госавтоинспекции была выявлена публикация, в которой содержалась информация о намерении группы граждан провести 24 июля в Центральном районе Волгограда автопробег с участием автомобилей с явными признаками нарушений технического регламента (тонировка). На месте сбора было выявлено 15 автомобилей, прибывших для участия в пробеге», — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что на водителей — участников автопробега составили протоколы об административной ответственности за «управление транспортным средством при наличии неисправностей, при которых эксплуатация транспортного средства запрещена». Кроме того, по данным полиции, среди участников автопробега был 17-летний юноша без прав, он задержан. Часть автомобилей отправлена на штрафстоянку.