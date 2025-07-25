В Волгограде пресекли несогласованный автопробег

Отмечается, что на водителей — участников автопробега составили протоколы об административной ответственности за «управление транспортным средством при наличии неисправностей, при которых эксплуатация транспортного средства запрещена». Кроме того, по данным полиции, среди участников автопробега был 17-летний юноша без прав, он задержан. Часть автомобилей отправлена на штрафстоянку.