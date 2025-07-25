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Пляжи Самары и Тольятти признаны непригодными для купания

За период с 18 по 25 июля на многих пляжах Самарской области выявлены несоответствующие пробы воды по микробиологическим показателям. Об этом сообщили сегодня в региональном управлении Роспотребнадзора.

Источник: Коммерсантъ

Так, в Самаре признаны непригодными для купания волжские пляжи 1-й, 2-й, 4-й очереди, пляж в районе Загородного парка и пляж на спуске ул. Советской. В Тольятти — «Итальянский пляж», «Волжский замок» и пляж «Волна».

В Новокуйбышевске купаться не рекомендуется на двух пляжах озера Сакулино, в Чапаевске — на пляже озера Ильмень, в Васильевке Безенчукского района — на пляже реки Безенчук.

Управлением Роспотребнадзора даны рекомендации органам местного самоуправления, а также организациям, эксплуатирующим пляжи, о необходимости информирования населения о неудовлетворительном качестве воды посредством установления аншлагов.