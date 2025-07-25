Ремонт дороги Иркутск-Большое Голоустное должны продолжить

— Поручаю минтранспорта как только позволит суд продолжить восстановление дороги. Определен подрядчик, заключен контракт. Мы рассчитываем, что он начнет работу в сентябре. Уважаемые жители! Ситуация неординарная. Просим извинения за неудобства. В этом году мы восстановим часть повреждений, в следующем завершим работы", — рассказывают власти Иркутской области.