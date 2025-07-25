Ремонт дороги Иркутск-Большое Голоустное должны продолжить

В ходе поездки по территории региона министерству транспорта и дорожного хозяйства продолжить Приангарья поручено продолжить ремонт дороги Иркутск — Большое Голоустное. Это необходимо из-за отказа компании, которая реконструировала участок с 46 по 70 км, выполнять гарантийные обязательства. В данный момент идут судебные экспертизы. Об этом КП-Иркутск рассказали власти области.
— Поручаю минтранспорта как только позволит суд продолжить восстановление дороги. Определен подрядчик, заключен контракт. Мы рассчитываем, что он начнет работу в сентябре. Уважаемые жители! Ситуация неординарная. Просим извинения за неудобства. В этом году мы восстановим часть повреждений, в следующем завершим работы", — рассказывают власти Иркутской области.
Кроме того, на 19-м километре дороги установлен новый мост через реку Ушаковка. К сентябрю будут завершены подходы к мосту, который станет временной альтернативой для объезда действующего моста, закрываемого на капитальный ремонт.
На участке с 0 по 40 км начато восстановление асфальтобетонного покрытия. Подрядная организация приступила к работам от Иркутска и планирует завершить их в течение 20 дней. Этот участок включает все садовые некоммерческие товарищества (СНТ) и множество населенных пунктов.