Ричмонд
+30°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ремонт дороги Иркутск-Большое Голоустное должны продолжить

Определен новый подрядчик, заключен контракт.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В ходе поездки по территории региона министерству транспорта и дорожного хозяйства продолжить Приангарья поручено продолжить ремонт дороги Иркутск — Большое Голоустное. Это необходимо из-за отказа компании, которая реконструировала участок с 46 по 70 км, выполнять гарантийные обязательства. В данный момент идут судебные экспертизы. Об этом КП-Иркутск рассказали власти области.

— Поручаю минтранспорта как только позволит суд продолжить восстановление дороги. Определен подрядчик, заключен контракт. Мы рассчитываем, что он начнет работу в сентябре. Уважаемые жители! Ситуация неординарная. Просим извинения за неудобства. В этом году мы восстановим часть повреждений, в следующем завершим работы", — рассказывают власти Иркутской области.

Кроме того, на 19-м километре дороги установлен новый мост через реку Ушаковка. К сентябрю будут завершены подходы к мосту, который станет временной альтернативой для объезда действующего моста, закрываемого на капитальный ремонт.

На участке с 0 по 40 км начато восстановление асфальтобетонного покрытия. Подрядная организация приступила к работам от Иркутска и планирует завершить их в течение 20 дней. Этот участок включает все садовые некоммерческие товарищества (СНТ) и множество населенных пунктов.