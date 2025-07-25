В самарском «Саду наличников» прошла акция от «Том Сойер феста»

«Том Соейр Фест имеет большое значение для сохранения исторической среды Самары и других городов России. Уникальный фестиваль стал партнером нашего проекта “Искусство есть. Архитектура”. Шеф-повара ресторанов со всей страны создали блюда, вдохновляясь деревянными домиками, которые восстановили волонтеры. Тем самым мы обратили внимание жителей и гостей городов на объекты культурного наследия над которыми трепетно работают неравнодушные горожане. Сегодня наша команда поддержала волонтеров в работах по благоустройству нового городского пространства Сада наличников, где арт-объектами выступают уникальные наличники самарских деревянных домиков. И, конечно, как всегда, радуем волонтеров свежей выпечкой из ремесленной пекарни “Белотурка”».