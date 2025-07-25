В самарском «Саду наличников» прошла акция от «Том Сойер феста»

24 июля в «Саду наличников» прошло мероприятие от «Том Сойер феста». Волонтеры помогали благоустроить территорию арт-объекта и угощались выпечкой от «Белотурки».
«Сад наличников» находится в Самаре на улице Чапаевской, 168. 24 июля волонтеры под началом координатора Антона Черепка готовили площадку к прокладке новых дорожек и высадке цветов на клумбах.
Организатор акции и руководитель благотворительного фонда «Том Сойер Фест — Наследие» Анастасия Кнор поделилась с нами своими впечатлениями:
«Мы всегда очень любим партнерские мероприятия, и рады, что волонтерить и дарить вкусные подарки на “Том Сойер Фест” приехала команда Milimon Team. Ребята вносят посильный вклад в благоустройство нового городского пространства. Такие коллаборации дают серьезные блага для развитие города, показывают отличный пример всему городскому бизнес-сообществу», — сказала Кнор.
Акция собрала несколько десятков неравнодушных самарцев, которые принялись как за основные работы, так и за уборку мусора, который накопился на площадке за время отсутствия волонтеров. Были убраны бутылки, упаковки и прочие мелкие отходы.
Помимо помощи в работе, все участники акции бесплатно получили «паек волонтера» от пекарни «Белотурка». В «Сад наличников» волонтерская команда от Milimon Team прибыла во главе с Евгением Реймером, основателем другого известного фестиваля — «Искусство есть». Вместе они приняли активное участие в работах по благоустройству участка.
Евгений Реймер, как постоянный меценат «Том Сойер Феста», также поделился своими мыслями о фестивале:
«Том Соейр Фест имеет большое значение для сохранения исторической среды Самары и других городов России. Уникальный фестиваль стал партнером нашего проекта “Искусство есть. Архитектура”. Шеф-повара ресторанов со всей страны создали блюда, вдохновляясь деревянными домиками, которые восстановили волонтеры. Тем самым мы обратили внимание жителей и гостей городов на объекты культурного наследия над которыми трепетно работают неравнодушные горожане. Сегодня наша команда поддержала волонтеров в работах по благоустройству нового городского пространства Сада наличников, где арт-объектами выступают уникальные наличники самарских деревянных домиков. И, конечно, как всегда, радуем волонтеров свежей выпечкой из ремесленной пекарни “Белотурка”».
Волонтеры работали несколько часов и неплохо продвинулись в создании благоустройства для сада.
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