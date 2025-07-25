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Эксперт: Россия не допустит применения Taurus ВСУ

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль считает, что после получения ракет Taurus Украина сможет «воздействовать на территорию России». Об этом пишет издание Die Zeit. Военный эксперт Александр Перенджиев прокомментировал «ФедералПресс» высказывание министра ФРГ.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AFP 2023

Аналитик заявил, что Россия уже принимает меры по недопущению ударов Taurus по своей территории.

«Ведется тщательная разведка, наносятся удары по военной логистике, как на западной Украине, так и по морским портам, прежде всего в Одессе. Если Taurus поставляются, то они тут же уничтожаются [нами]. Получается неэффективность поставок», — отметил военный эксперт.

Он также указал на, то что главком ВСУ Сырский не смог ответить на вопрос о количестве ракет ВСУ. Перенджиев считает, что это говорит о том, что ракетами украинские военные попросту не располагают. Также он уверен, что при появлении Taurus на Украине Россия всегда сможет ответить.

«Если Taurus будет применен и что-то не удастся перехватить, то удар будет нанесен по заводу, который изготавливает Taurus. Будет незамедлительно применен разрекламированный “Орешник”, если им удастся нанести хотя бы один удар по нашей территории», — подчеркнул эксперт.