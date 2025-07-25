Эксперт: Россия не допустит применения Taurus ВСУ

Он также указал на, то что главком ВСУ Сырский не смог ответить на вопрос о количестве ракет ВСУ. Перенджиев считает, что это говорит о том, что ракетами украинские военные попросту не располагают. Также он уверен, что при появлении Taurus на Украине Россия всегда сможет ответить.