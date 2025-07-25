Патриарх Кирилл поздравил Бастрыкина с Днем сотрудника органов следствия

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина и его подчиненных с Днем сотрудника органов следствия РФ, отметив, что сотрудники СК призваны проявлять ответственность и мужество в своем служении, что особенно важно в непростое для России время.