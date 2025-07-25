Патриарх Кирилл поздравил Бастрыкина с Днем сотрудника органов следствия

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина и его подчиненных с Днем сотрудника органов следствия РФ, отметив, что сотрудники СК призваны проявлять ответственность и мужество в своем служении, что особенно важно в непростое для России время.
«Деятельность возглавляемого вами ведомства направлена на защиту конституционных прав и свобод граждан, законных интересов общества и государства, поэтому работники Следственного комитета призваны являть в своем служении высокий профессионализм и принципиальность, ответственность и мужество, что особенно важно в нынешнее непростое время», — говорится в поздравлении патриарха, опубликованном на сайте Русской православной церкви.
День сотрудника органов следствия РФ отмечается 25 июля с 2014 года по постановлению правительства РФ. В 1713 году 25 июля был издан указ Петра I «О создании следственной канцелярии гвардии майора М. И. Волконского». Канцелярия подчинялась непосредственно Петру I и разбирала дела о взяточничестве, мошенничестве, казнокрадстве, служебных подлогах.