Четыре воронежских пляжа опасны для купания

Четыре пляжа в Воронеже остаются непригодными для купания. Пробы воды и песка, которые сотрудники Роспотребнадзора взяли в июле, не соответствуют гигиеническим нормам, сообщили в региональном ведомстве.
Так, купаться опасно:
- на пляже «Пески»;
- в водохранилище, в 120 м на юго-запад от трассы М-4 «Дон» в 1 км на юго-восток от автодорожного моста;
- в водохранилище на территории санатория имени Горького;
- на территории Железнодорожного района ГО г. Воронежа, ИП Алоян Ю. М., место для массового отдыха, купания, туризма и спорта, расположенное у северной границы Воронежского водохранилища, в 120 м на юго-запад от трассы М-4 «Дон» (в 1 км на юго-восток от автодорожного моста).
Роспотребнадзор направил мэру и владельцам вышеуказанных мест письма о необходимости принятия мер по установке аншлагов с информацией о несоответствии качества воды.