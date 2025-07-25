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Четыре воронежских пляжа опасны для купания

Вода в них не соответствует гигиеническим нормативам.

Четыре пляжа в Воронеже остаются непригодными для купания. Пробы воды и песка, которые сотрудники Роспотребнадзора взяли в июле, не соответствуют гигиеническим нормам, сообщили в региональном ведомстве.

Так, купаться опасно:

  • на пляже «Пески»;
  • в водохранилище, в 120 м на юго-запад от трассы М-4 «Дон» в 1 км на юго-восток от автодорожного моста;
  • в водохранилище на территории санатория имени Горького;
  • на территории Железнодорожного района ГО г. Воронежа, ИП Алоян Ю. М., место для массового отдыха, купания, туризма и спорта, расположенное у северной границы Воронежского водохранилища, в 120 м на юго-запад от трассы М-4 «Дон» (в 1 км на юго-восток от автодорожного моста).

Роспотребнадзор направил мэру и владельцам вышеуказанных мест письма о необходимости принятия мер по установке аншлагов с информацией о несоответствии качества воды.