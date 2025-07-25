49% россиян осудили курортные романы

Три долгих дня опрашивали исследователи респондентов из разных городов России, чтобы выяснить, как нужно проводить отпуск семейным людям — вместе или по отдельности. За это время они опросили 2500 человек, и те оказались практически единодушны в ответах. Что именно они ответили, мы вам сейчас и расскажем.