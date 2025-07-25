49% россиян осудили курортные романы

Три долгих дня опрашивали исследователи респондентов из разных городов России, чтобы выяснить, как нужно проводить отпуск семейным людям — вместе или по отдельности. За это время они опросили 2500 человек, и те оказались практически единодушны в ответах. Что именно они ответили, мы вам сейчас и расскажем.
Как выяснилось, сервис SuperJob не только сводит вместе хороших, но безденежных специалистов и начальников, готовых им эти деньги отдать, но и изучает более интимные нюансы человеческой жизни. Например, в июле эксперты исследовательского центра портала провели исследование, в котором выяснили, не изжило ли себя такое явление, как курортный роман.
Если вкратце: еще немного и изживет. Но пока еще есть генералы песчаных пляжей и генеральши пляжного волейбола, готовые поставить на кон семейное счастье в обмен на мимолетную интрижку.
Посчитали, конечно, далеко не всех женщин и мужчин страны, а только 2500 разнополых представителей российского человечества, но результаты и без того показательные. Хотя мы не исключаем, что респонденты, давая ответы, опасались, что об этом узнают их мужья или жены.
К слову, курортный роман многие считают одним из возможных последствий раздельного отпуска. Возможно, именно поэтому далеко не все — от греха подальше — стремятся провести отпуск без своей второй половинки. Так, 42% россиян уверены, что муж и жена должны отдыхать только вместе, а еще 49% предпочитают совместный отдых, но допускают редкие раздельные поездки.
Лишь семь процентов респондентов заявили, что если отдых, то только раздельный, а совместные путешествия возможны лишь изредка. И только дав процента уверены: если вы муж и жена и все время находитесь рядом, не имея личного пространства, то отдыхать лучше отдельно.