Кроссворд на 26 июля 2025

Подробные объяснения к каждому ответу вы найдете в конце материала.
Интересные факты о Мике Джаггере и The Rolling stones
- Мик Джаггер — один из рекордсменов по числу появлений на обложке журнала «Rolling Stone»: он украшал ее 32 раза. При этом название группы Джаггера, The Rolling Stones, не связано с журналом, который был основан позже. «Rolling stone» — английская идиома, которая переводится как «перекати-поле» и означает человека, часто меняющего место жительства или работу.
- Знаменитый логотип «язык и губы», разработанный английским дизайнером Джоном Паше в 1970 году для The Rolling Stones, считается одним из самых узнаваемых в истории популярной музыки. Джаггер предложил использовать в качестве вдохновения язык индуистской богини Кали. Паше объяснял, что логотип должен был отражать бунтарский дух группы, сексуальность Мика Джаггера и быть легко воспроизводимым, чтобы выдержать испытание временем. Логотип украшает все альбомы и синглы группы, выпущенные после 1970 года, а также мерч и сценические декорации. В 2022 году, в честь 60-летия The Rolling Stones, логотип был воссоздан из Lego в рамках серии Lego Art.
- В 1997 году Анджелина Джоли снялась в клипе The Rolling Stones на песню «Anybody Seen My Baby?». В ролике она предстала в образе девушки, разыскивающей свою собаку на улицах Нью-Йорка. На тот момент Джоли еще не была звездой мирового масштаба, и ее участие в клипе привлекло к ней дополнительное внимание. В видео она демонстрирует различные образы, включая короткую стрижку и пирсинг губы, что отражало ее бунтарский имидж тех лет.
Ответы
По горизонтали:
1. Язык
До того как стать легендой рок-н-ролла, Мик Джаггер увлекался баскетболом и даже играл за школьную команду. Но музыкальные амбиции быстро затмили спортивные, и Джаггер начал строить карьеру музыканта. Нелепая случайность чуть не перечеркнула его планы: во время баскетбольного матча Джаггер откусил кончик языка и от неожиданности его проглотил. Все считали, что это конец карьеры вокалиста, но после этого инцидента голос Джаггера приобрел неповторимое звучание.
2. Голос
Голос Мика Джаггера часто описывают как инструмент для передачи чувств и выражения альтернативного мнения. Для передачи «мужественности и необузданной страсти» он использует вокальные техники, ранее использовавшиеся афроамериканскими проповедниками и исполнителями госпела, такие как «рык — гортанный стиль пения, и жужжание — более носовой и хриплый звук».
3. Зал
В 1989 году Мик Джаггер и все участники The Rolling Stones, включая Мика Тейлора, Ронни Вуда, Брайана Джонса и Яна Стюарта (посмертно), были приняты в Зал славы рок-н-ролла США. А в ноябре 2004 года The Rolling Stones вошли в число первых музыкантов, удостоенных чести быть включенными в Зал славы музыки Великобритании.
4. Восемь
Мик Джаггер был женат дважды и у него восьме детей от пяти разных женщин. Возраст его детей значительно различается: старшей дочери уже больше 50 лет, а младшему сыну всего 6. Одной из самых известных дочерей Джаггера является модель Джорджия Мэй Джаггер. В свои 30 лет она успела поработать с такими брендами, как Chanel, Miu Miu, Versace, Rimmel и H&M, а также принять участие в церемонии закрытия Летних Олимпийских игр 2012 года, представляя британскую моду вместе с Кейт Мосс, Наоми Кэмпбелл и Лили Дональдсон.
5. Песня
С 1980-х годов Джаггер начал развивать сольную карьеру, выпустив четыре альбома. Особым успехом пользовался сингл «Dancing in the Street», записанный в дуэте с Дэвидом Боуи в 1985 году. Эта песня возглавила чарты в Великобритании и Австралии и вошла в топ-10 в других странах.
6. Портрет
В 1975 году Энди Уорхол посвятил Мику Джаггеру серию шелкографических портретов. Один из этих портретов, принадлежавший Фарах Дибе, жене шаха Ирана, висел в королевском дворце в Тегеране. В 2010 году во Франции, на фестивале Rencontres d'Arles, прошла ретроспектива портретов Джаггера. Каталог этой выставки стал первым фотоальбомом, запечатлевшим 50-летнюю эволюцию его образа.
По вертикали:
1. Булгаков
Мик Джаггер, вдохновленный романом «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова и творчеством Шарля Бодлера, написал «Sympathy for the Devil» — песню, укрепившую имидж The Rolling Stones как «плохих парней». Композиция вызвала обвинения в сатанизме, которые Джаггер отрицал, объясняя, что она всего лишь является отражением темной стороны человеческой натуры.
2. Фото
Фотография 1967 года — одна из первых работ, где Мика Джаггера запечатлел знаменитый королевский фотограф Сесил Битон во время пребывания The Rolling Stones в Марракеше. Связи Битона в высшем обществе делали его не самым очевидным кандидатом для работы с рок-группой. В своих дневниках фотограф вспоминал, что кожа Джаггера была «белой, как куриная грудка», и он обладал «врожденной элегантностью». Впоследствии Битон создал одни из самых запоминающихся образов Джаггера, особенно это видно по фото со съемок психоделического гангстерского фильма 1970 года «Представление».
3. Спонсор
Мик Джаггер активно поддерживает музыкальное образование в школах. Он является покровителем Mick Jagger Centre в Дартфорде и является спонсором музыкальной инициативы в местных школах посредством своей программы Red Rooster, название которой отсылает к одному из первых синглов The Rolling Stones.
4. Рыцарь
За вклад в развитие популярной музыки Мик Джаггер был удостоен рыцарского звания в 2002 году, в рамках празднования Дня рождения королевы Елизаветы II. 12 декабря 2003 года принц Уэльский вручил ему награду. На церемонии присутствовали его отец, а также дочери Кэрис и Элизабет. Несмотря на то, что для самого Джаггера эта награда не имела принципиального значения, он признался, что был «тронут» тем, как сильно ею гордился его отец.
5. Кит
История The Rolling Stones началась в английском городе Дартфорд, где родились ее вокалист Мик Джаггер и гитарист Кит Ричардс. Они вместе посещали начальную школу, но после переезда Ричардса их пути на время разошлись. Случайная встреча в поезде, следовавшем из Дартфорда в Сидкап, годы спустя, и общие музыкальные интересы привели к возобновлению дружбы и, в конечном итоге, к созданию The Rolling Stones. 17 октября 1961 года на местной железнодорожной станции в память об этом событии была установлена табличка.
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