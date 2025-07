Кроссворд на 26 июля 2025

1. Булгаков

Мик Джаггер, вдохновленный романом «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова и творчеством Шарля Бодлера, написал «Sympathy for the Devil» — песню, укрепившую имидж The Rolling Stones как «плохих парней». Композиция вызвала обвинения в сатанизме, которые Джаггер отрицал, объясняя, что она всего лишь является отражением темной стороны человеческой натуры.