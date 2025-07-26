Кроссворд на 26 июля 2025

4. Восемь

Мик Джаггер был женат дважды и у него восьме детей от пяти разных женщин. Возраст его детей значительно различается: старшей дочери уже больше 50 лет, а младшему сыну всего 6. Одной из самых известных дочерей Джаггера является модель Джорджия Мэй Джаггер. В свои 30 лет она успела поработать с такими брендами, как Chanel, Miu Miu, Versace, Rimmel и H&M, а также принять участие в церемонии закрытия Летних Олимпийских игр 2012 года, представляя британскую моду вместе с Кейт Мосс, Наоми Кэмпбелл и Лили Дональдсон.