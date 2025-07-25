Экс-председателя Верховного суда РФ Ирину Подносову похоронили в Ленобласти

«Ъ-СПб» писал, что церемония прощания с госпожой Подносовой состоялась накануне в Центральной клинической больнице в Москве. Ее посетили президент РФ Владимир Путин, глава Конституционного суда Валерий Зорькин, председатель СКР Александр Бастрыкин, глава МВД Владимир Колокольцев, генпрокурор Игорь Краснов, а также председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.