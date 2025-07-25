Трое бойцов СВО из Ангарска получили награды

Василий Кондратьев — кадровый военный, с 2022 года служил на Донбассе. В прошлом году получил тяжелое ранение при выполнении боевого задания. Сейчас он продолжает службу в Ангарском комиссариате. Медаль «За отвагу» вручили мобилизованному Дмитрию Кошелеву, который уже имеет медаль «За боевые отличия». С 2022 года Дмитрий служил в мотострелковом полку. В марте этого года он был ранен и уволен в отставку. Он поддерживает связь с товарищами, которые продолжают сражаться на СВО.