Трое бойцов СВО из Ангарска получили награды

Торжественная церемония прошла в администрации Ангарска. Сергей Петров, мэр Ангарского округа вручил медали «За храбрость» и ордена Мужества троим бойцам. Так, Вячеслав Тайшихин и Василий Кондратьев получили ордена Мужества. Об этом КП-Иркутск рассказали в администрации Ангарска.
— Вячеслав участвует в спецоперации с 2022 года. Он уже награжден медалями «За отвагу» и «За храбрость» II степени. Сейчас земляк в отпуске, восстанавливает силы. В скором времени вновь отправится отстаивать страну, — рассказывают власти города.
Василий Кондратьев — кадровый военный, с 2022 года служил на Донбассе. В прошлом году получил тяжелое ранение при выполнении боевого задания. Сейчас он продолжает службу в Ангарском комиссариате. Медаль «За отвагу» вручили мобилизованному Дмитрию Кошелеву, который уже имеет медаль «За боевые отличия». С 2022 года Дмитрий служил в мотострелковом полку. В марте этого года он был ранен и уволен в отставку. Он поддерживает связь с товарищами, которые продолжают сражаться на СВО.