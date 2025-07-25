Аварийный дом в центре Омска готовятся расселить

Мэр Омска Сергей Шелест подписал постановление о введении режима повышенной готовности для трехэтажного дома № 152 на улице Маршала Жукова. Экспертиза от 18 июля выявила повреждения несущих конструкций, что создает угрозу обрушения.
Здание 1962 года постройки признали аварийным еще в сентябре 2023 года. Согласно предыдущему решению, расселение должно было завершиться до конца 2029-го. Текущая ситуация потребовала изменить планы властей и ускорить переезд жильцов. После расселения здание собираются отключить от газо-, водо- и электроснабжения.
«Департаменту финансов администрации Омска обеспечить выделение финансовых средств из резервного фонда администрации города Омска», — отметил Сергей Шелест в постановлении.
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