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«Не будет неприятных запахов». Сточные воды под Минском будут сбраживать, сушить и сжигать

Сточные воды под Минском будут сбраживаться, сушиться и сжигаться к 2028.

Источник: Комсомольская правда

Реконструкция Минской очистной станции в районе Шабанов должна завершиться к 2028 году. Как сообщает Министерство ЖКХ, для сокращения объемов осадков сточных вод на очистных сооружениях их планируется сбраживать, сушить и потом сжигать.

«Реализация проекта позволит снизить объемы хранящихся осадков сточных вод более чем в 10 раз, устранить неприятные запахи от их хранения», — отмечается в Стратегии развития ЖКХ Беларуси до 2035 года.

Кроме того, в результате реализации этого проекта будет получена дополнительная тепловая и электрическая энергия, которую направят на нужды очистных сооружений.

Кстати, мусороперерабатывающий завод построен в Минске.

Мы писали, что ждет 151 мусорный полигон, действующий в Беларуси.

Кроме того, в Беларуси переходят на мусорные контейнеры, утопленные в землю.