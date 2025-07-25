«Не будет неприятных запахов». Сточные воды под Минском будут сбраживать, сушить и сжигать

Реконструкция Минской очистной станции в районе Шабанов должна завершиться к 2028 году. Как сообщает Министерство ЖКХ, для сокращения объемов осадков сточных вод на очистных сооружениях их планируется сбраживать, сушить и потом сжигать.
«Реализация проекта позволит снизить объемы хранящихся осадков сточных вод более чем в 10 раз, устранить неприятные запахи от их хранения», — отмечается в Стратегии развития ЖКХ Беларуси до 2035 года.
Кроме того, в результате реализации этого проекта будет получена дополнительная тепловая и электрическая энергия, которую направят на нужды очистных сооружений.
Кстати, мусороперерабатывающий завод построен в Минске.
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