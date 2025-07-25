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Главные новости недели с 21 по 25 июля 2025 года

Итоги недели с 21 по 25 июля 2025 года: обзор главных новостей, событий и происшествий, произошедших в России и мире. Все самое важное и актуальное — в проекте Новости Mail.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями недели с 21 по 25 июля 2025 года.

В Стамбуле состоялся третий раунд переговоров России и Украины

Источник: Reuters

Россия предложила Киеву новый обмен по 1,2 тыс. человек с каждой стороны, сообщил Мединский. Умеров подтвердил договоренность. Москва также готова передать 3 тыс. тел украинских военных.

ВС РФ за неделю освободили пять населенных пунктов в зоне СВО

Источник: РИА "Новости"

За неделю российские военные освободили пять населенных пунктов: Варачино, Белая Гора, Новоторецкое, Новоэкономическое и Зверево. Операции проводили группировки войск «Север», «Юг» и «Центр».

Самолет Ан-24 потерпел крушение в Амурской области

Источник: РИА "Новости"

Пассажирский самолет Ан-24, следовавший из Хабаровска в Тынду, не вышел на связь в Амурской области. Обломки обнаружили на склоне горы в 16 км от Тынды, выживших нет.

Банк России снизил ключевую ставку до 18%

Источник: РИА "Новости"

ЦБ снизил ключевую ставку на 2 п.п. — до 18% годовых. Решение совпало с ожиданиями большинства аналитиков. В Банке России отметили, что инфляционное давление снижается быстрее прогноза.

Умер Оззи Осборн

Источник: Reuters

Оззи Осборн, один из основателей группы Black Sabbath, умер в возрасте 76 лет. О смерти музыканта сообщила его семья. Осборн страдал от болезни Паркинсона и завершил карьеру из-за проблем со здоровьем.