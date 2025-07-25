Еще больше жителей Башкирии сможет приобрести жилье по льготным ценам

Теперь право на льготное жилье получили многодетные семьи с тремя и более (включая усыновленных) детьми (при условии обучения в образовательной организации на очной основе), семьи с ребенком до семи лет, а также семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми. В перечень также вошли получатели материнского капитала, ветераны труда, IT-специалисты аккредитованных компаний и жители домов, подлежащих реновации.