Еще больше жителей Башкирии сможет приобрести жилье по льготным ценам

В Башкирии расширили расширении перечень категорий граждан, имеющих право приобретать жилье у Фонда развития жилищного строительства республики по льготным ценам. Изменения, как сообщает пресс-служба Министерства строительства и архитектуры региона, внесены в соответствии с новым законом республики от 30 апреля текущего года.
Теперь право на льготное жилье получили многодетные семьи с тремя и более (включая усыновленных) детьми (при условии обучения в образовательной организации на очной основе), семьи с ребенком до семи лет, а также семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми. В перечень также вошли получатели материнского капитала, ветераны труда, IT-специалисты аккредитованных компаний и жители домов, подлежащих реновации.
Исполняющий обязанности министра строительства и архитектуры Башкирии Артем Ковшов отметил, что Фонд развития жилищного строительства как социально ориентированный застройщик берет на себя значительную нагрузку по обеспечению жильем льготных категорий граждан. По его словам, расширение перечня позволит улучшить жилищные условия большему числу жителей республики.
В настоящее время Фонд предлагает готовое жилье в Уфе, Стерлитамаке, Кумертау, Октябрьском и Дюртюлях по цене от 61 тысячи рублей за квадратный метр.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.