Лучше не знать: чем окрашивают нашумевшие розовые бургеры и насколько это безопасно

— Кармин применяется в промышленности уже очень давно, и он абсолютно безвреден для человека. С помощью него продолжают окрашивать не только продукты питания, но и косметические средства, одежду, ковры, алкогольные и безалкогольные напитки, а также лекарственные препараты, — перечислил эксперт.