Лучше не знать: чем окрашивают нашумевшие розовые бургеры и насколько это безопасно

Люди выстраиваются в очереди в ресторанах популярной сети быстрого питания, чтобы попробовать «бестселлер» этого лета — розовый бургер. Однако рецепт создания оригинального оттенка булочки и соуса может испортить аппетит любому: используемый краситель кармин производится из самок кошенильного червеца. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта, что это за насекомые и насколько безопасна такая пищевая добавка.
Как рассказал зоолог и энтомолог Илья Гомыранов, кошенильный червец — это не жук и не червь, а отдельный вид живых организмов, которые питаются растительным соком и имеют красный окрас из-за карминовой кислоты, содержащейся в их теле. Из них действительно получают пищевой краситель животного происхождения.
— Кармин применяется в промышленности уже очень давно, и он абсолютно безвреден для человека. С помощью него продолжают окрашивать не только продукты питания, но и косметические средства, одежду, ковры, алкогольные и безалкогольные напитки, а также лекарственные препараты, — перечислил эксперт.
По его словам, наравне с пигментом кошенили в промышленности также используются и красители растительного происхождения.
— Любые растения можно использовать для окрашивания продуктов и текстиля. К примеру, раньше получить привычный голубой цвет (индиго) джинсовой одежды можно было только с помощью листьев индигоферы красильной. А голубого цвета у матчи добиваются при помощи клитории тройчатой — растения глубокого голубого цвета, которое тоже используют в качестве пищевого пигмента, — отметил Гомыранов.
Также эксперты выяснили, что из-за использования пищевого красителя кармина розовый бургер не подходит для употребления мусульманами и вегетарианцами.