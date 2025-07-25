Ричмонд
+30°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Совфед направит Путину идеи по созданию «Карты юного спортсмена»

Совфед направит Путину идеи по «Карте юного спортсмена» для занятий в секциях.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Совет Федерации направит президенту РФ Владимиру Путину предложения по созданию в России «Карты юного спортсмена» для занятий в спортивных секциях, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

«Сенаторы предложили для определенного возраста, для детей сертификат, который бы действовал на спортивные секции. Так называемая “Карта юного спортсмена”. Конечно, это надо всё просчитать, проработать. Во-первых, это важно, Вы также об этом говорили, что коммерциализация детского спорта тоже в большой степени задела, чтобы дети из семей независимо от достатка, а от их спортивных устремлений могли посещать спортивные секции… что мы поддерживаем этих ребят», — сказала она в ходе встречи с Путиным.

Кроме того, отметила парламентарий, введение подобных мер могло бы позволить вести реальный учёт, сколько детей в России занимаются спортом.

«Поэтому мы вам такие предложения представим, просьба поддержать», — добавила Матвиенко.

Узнать больше по теме
Валентина Матвиенко: биография председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ за годы работы стала одним из самых ярких российских политиков. Приглашение в райком комсомола изменило ее судьбу. Рассказываем, как сложилась политическая карьера Валентины Матвиенко, о ее увлечениях, детстве и личной жизни.
Читать дальше