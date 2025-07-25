Совфед направит Путину идеи по созданию «Карты юного спортсмена»

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Совет Федерации направит президенту РФ Владимиру Путину предложения по созданию в России «Карты юного спортсмена» для занятий в спортивных секциях, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.
«Сенаторы предложили для определенного возраста, для детей сертификат, который бы действовал на спортивные секции. Так называемая “Карта юного спортсмена”. Конечно, это надо всё просчитать, проработать. Во-первых, это важно, Вы также об этом говорили, что коммерциализация детского спорта тоже в большой степени задела, чтобы дети из семей независимо от достатка, а от их спортивных устремлений могли посещать спортивные секции… что мы поддерживаем этих ребят», — сказала она в ходе встречи с Путиным.
Кроме того, отметила парламентарий, введение подобных мер могло бы позволить вести реальный учёт, сколько детей в России занимаются спортом.
«Поэтому мы вам такие предложения представим, просьба поддержать», — добавила Матвиенко.