Совфед направит Путину идеи по созданию «Карты юного спортсмена»

«Сенаторы предложили для определенного возраста, для детей сертификат, который бы действовал на спортивные секции. Так называемая “Карта юного спортсмена”. Конечно, это надо всё просчитать, проработать. Во-первых, это важно, Вы также об этом говорили, что коммерциализация детского спорта тоже в большой степени задела, чтобы дети из семей независимо от достатка, а от их спортивных устремлений могли посещать спортивные секции… что мы поддерживаем этих ребят», — сказала она в ходе встречи с Путиным.