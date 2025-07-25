Две уфимские компании оштрафовали на два миллиона рублей за взятки начальнику ж/д вокзала

В Уфе компании оштрафовали за коррупционные схемы на железнодорожном вокзале. Об этом рассказала пресс-служба Генеральной прокуратуры России.
Уфимская транспортная прокуратура в ходе проверки выяснила, что в период с 2018 по 2023 год сотрудники двух коммерческих организаций, занимающихся розничной торговлей на территории вокзала, систематически передавали деньги его начальнику. Взамен создавались благоприятные условия ведения бизнеса. Общая сумма незаконных выплат превысила 360 тысяч рублей.
Были возбуждены административные дела по статье «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица». Суд принял решение оштрафовать каждую из организаций на миллион рублей.
Ранее в отношении бывшего начальника железнодорожного вокзала Уфы уже вынесен обвинительный приговор по уголовному делу о получении взяток.
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