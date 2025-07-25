Прокуратура помогла жительнице Таганрога получить жилье

В Ростовской области прокуратора города Таганрог через суд помогла жительнице с предоставлением обустроенного жилья. Об этом сообщила региональное надзорное ведомство.
— Установлено, что заявительница страдает тяжелым хроническим заболеванием. В 2022 году она принята на учет в качестве лица, имеющего право на внеочередное предоставление жилого помещения, — пишут в областной прокуратуре.
Согласно ведомству, квартиру женщине должны были выдать раньше. Это стало основанием для обращение прокуроры в суд с иском о возложении на муниципалитет обязанности предоставить квартиру во внеочередном порядке.
После вмешательства прокуратуры женщине предоставили благоустроенную квартиру.