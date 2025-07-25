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Прокуратура помогла жительнице Таганрога получить жилье

Жительнице Таганрога предоставили жилье после вмешательства прокуратуры.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области прокуратора города Таганрог через суд помогла жительнице с предоставлением обустроенного жилья. Об этом сообщила региональное надзорное ведомство.

— Установлено, что заявительница страдает тяжелым хроническим заболеванием. В 2022 году она принята на учет в качестве лица, имеющего право на внеочередное предоставление жилого помещения, — пишут в областной прокуратуре.

Согласно ведомству, квартиру женщине должны были выдать раньше. Это стало основанием для обращение прокуроры в суд с иском о возложении на муниципалитет обязанности предоставить квартиру во внеочередном порядке.

После вмешательства прокуратуры женщине предоставили благоустроенную квартиру.