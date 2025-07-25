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Белоусов поручил проверить газовое оборудование в домах Самарской области

Сегодня, 25 июля 2025 года, вице-премьер Самарской области Михаил Белоусов провёл внеплановое совещание по безопасности эксплуатации бытового газа.

Сегодня, 25 июля 2025 года, вице-премьер Самарской области Михаил Белоусов провёл внеплановое совещание по безопасности эксплуатации бытового газа. Он отметил, что регулярное обслуживание ключ к безопасной работе оборудования.

В ближайшее время начнутся внеплановые проверки в многоквартирных домах, где оборудование не обслуживалось более года. Контроль за выполнением поручений возложен на Государственную жилищную инспекцию.

Жителям напоминают: впускать сотрудников газовых служб для техобслуживания обязательно.

Ранее мы писали, что в самарском «Саду наличников» прошла акция от «Том Сойер феста». Волонтеры трудились несколько часов и заметно улучшили сад.