Белоусов поручил проверить газовое оборудование в домах Самарской области

Сегодня, 25 июля 2025 года, вице-премьер Самарской области Михаил Белоусов провёл внеплановое совещание по безопасности эксплуатации бытового газа. Он отметил, что регулярное обслуживание ключ к безопасной работе оборудования.
В ближайшее время начнутся внеплановые проверки в многоквартирных домах, где оборудование не обслуживалось более года. Контроль за выполнением поручений возложен на Государственную жилищную инспекцию.
Жителям напоминают: впускать сотрудников газовых служб для техобслуживания обязательно.
Ранее мы писали, что в самарском «Саду наличников» прошла акция от «Том Сойер феста». Волонтеры трудились несколько часов и заметно улучшили сад.