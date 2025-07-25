Житель Прикамья осужден за угон четырех машин

Суд установил, что фигурант воспользовался беспечностью четверых автовладельцев, которые оставляли свои машины на улице около домов, при этом, не запирая их и оставляя ключи в замке зажигания. Вдоволь накатавшись, злоумышленник оставлял машины где придется. При этом все угоны прикамец совершил в течение нескольких часов одного дня, 4 июня, в п. Куеда.