Житель Прикамья осужден за угон четырех машин

Куединский районный суд Пермского края вынес приговор ранее судимому за аналогичное преступление местному жителю. Мужчина признан виновным в четырех преступлениях, квалифицируемых как неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения.
Суд установил, что фигурант воспользовался беспечностью четверых автовладельцев, которые оставляли свои машины на улице около домов, при этом, не запирая их и оставляя ключи в замке зажигания. Вдоволь накатавшись, злоумышленник оставлял машины где придется. При этом все угоны прикамец совершил в течение нескольких часов одного дня, 4 июня, в п. Куеда.
Суд приговорил виновного к ограничению свободы на 1 год. В уголовном процессе потерпевшие не заявляли требования о компенсации ущерба. Приговор суда еще не вступил в законную силу.