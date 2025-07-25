Жителей Ростовской области попросили проголосовать за уникальную иву

Жители Ростовской области до 1 августа могут проголосовать за донскую «бабушку Иву» на сайте всероссийской программы «Деревья — памятники живой природы». Об этом рассказал министр природных ресурсов и экологии Михаил Фишкин.
— Дерево расположено в живописном месте на берегу реки Кундрючья, в маленьком хуторе с населением около 200 человек. Диаметр кроны дерева — 25 метров. Оно дает большую тень. Среди местных жителей дерево получило название «бабушка Ива». Поляна возле него — излюбленное место для отдыха местных жителей, — отметил Михаил Фишкин.
«Бабушка Ива» имеет статус памятника живой природы, ее ствол имеет необычную форму — закручивается против часовой стрелки и разветвляется на три части на уровне человеческого роста, создавая уютное местечко, куда любят забираться дети. По местной легенде, дерево появилось после наводнения 1986 года. Ветку ивы принесло течением, она укоренилась и за 30 лет превратилась в гиганта.
Донская ива уже вышла в пятерку лидеров среди деревьев-участников, но с новыми голосами она может продвинуться в рейтинге.
Добавим, конкурс «Деревья — памятники живой природы» проводится с 2017 года. Список для голосования обычно составляется из уникальных исторических деревьев. Напомним, в 2024 году вешенский дуб-великан стал Российским деревом года, набрав 17378 голосов.
Подпишись на нас в Telegram.