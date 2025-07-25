Жителей Ростовской области попросили проголосовать за уникальную иву

«Бабушка Ива» имеет статус памятника живой природы, ее ствол имеет необычную форму — закручивается против часовой стрелки и разветвляется на три части на уровне человеческого роста, создавая уютное местечко, куда любят забираться дети. По местной легенде, дерево появилось после наводнения 1986 года. Ветку ивы принесло течением, она укоренилась и за 30 лет превратилась в гиганта.