Вакцинация от коронавируса предотвратила более 2,5 млн смертей по всему миру

Эти расчеты показали, что вакцинация предотвратила более 2,5 млн смертей на глобальном уровне, причем 76% из них пришлось на жизни пациентов в возрасте от 60 лет и старше, подавляющее большинство которых проживало в своих домах, а не в специализированных учреждениях для престарелых. Около 950 тыс. спасенных жизней приходится на период до появления штамма омикрон, тогда как еще 1,12 млн жизней были спасены уже после его распространения по миру.