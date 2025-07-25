В Ростовской области откроют завод холодильного оборудования

В пятницу, 25 июля, в Новочеркасске в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Ростовская» состоялась торжественная церемония закладки первого камня будущего завода холодильного оборудования. Проект реализуется с инвестициями 533 млн рублей и станет частью стратегии импортозамещения в промышленности. Об этом сообщает пресс-служба Агентства инвестиционного развития Ростовской области.
Генеральный директор Агентства инвестиционного развития Игорь Бураков сообщил, что строительство завода пройдет в несколько этапов. Уже в 2026 году планируется запуск производства, а к 2028 году предприятие выйдет на проектную мощность — 500 единиц оборудования в год.
Завод будет выпускать холодильное оборудование на базе природных хладагентов — диоксида углерода и аммиака. По словам гендиректора предприятия Христофора Джибгашвили, такая технология экологически безопасна и снижает энергопотребление на 25−30% по сравнению с традиционными системами на фреоне.
Подпишись на нас в Telegram!
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.
На заводе в Ростовской области намерены выпускать более 500 холодильников в год.
В Ростовской области планируют возвести корпус для производства холодильного оборудования (подробнее).