В Ростовской области откроют завод холодильного оборудования

Генеральный директор Агентства инвестиционного развития Игорь Бураков сообщил, что строительство завода пройдет в несколько этапов. Уже в 2026 году планируется запуск производства, а к 2028 году предприятие выйдет на проектную мощность — 500 единиц оборудования в год.