Самарский театр «Пластилиновый дождь» выступил на фестивале в Санкт-Петербурге

На международном фестивале в Санкт-Петербурге самарский уличный театр «Пластилиновый дождь» успешно представил свою новую постановку «Заповедная». Этот спектакль, реализованный благодаря финансовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив, вдохнул новую жизнь в старинные предания Жигулёвских гор.
В период с 18 по 20 июля жители Санкт-Петербурга получили эксклюзивную возможность первыми оценить это необычное представление.
В спектакле органично переплетаются элементы воздушной акробатики, оригинальные костюмы ручной работы и инновационные инженерные решения, вдохновленные мотивами самарского фольклора.
В Самаре спектакль пройдет на Х юбилейном фестивале уличного искусства «Пластилиновый дождь». Он состоится 16−17 августа в Струковском саду.
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