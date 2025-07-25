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Самарский театр «Пластилиновый дождь» выступил на фестивале в Санкт-Петербурге

На международном фестивале в Санкт-Петербурге самарский уличный театр «Пластилиновый дождь» успешно представил свою новую постановку «Заповедная».

На международном фестивале в Санкт-Петербурге самарский уличный театр «Пластилиновый дождь» успешно представил свою новую постановку «Заповедная». Этот спектакль, реализованный благодаря финансовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив, вдохнул новую жизнь в старинные предания Жигулёвских гор.

В период с 18 по 20 июля жители Санкт-Петербурга получили эксклюзивную возможность первыми оценить это необычное представление.

В спектакле органично переплетаются элементы воздушной акробатики, оригинальные костюмы ручной работы и инновационные инженерные решения, вдохновленные мотивами самарского фольклора.

В Самаре спектакль пройдет на Х юбилейном фестивале уличного искусства «Пластилиновый дождь». Он состоится 16−17 августа в Струковском саду.

Ранее мы писали, что губернатор Федорищев встретился с участниками программы подготовки федерального кадрового резерва РАНХиГС.

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