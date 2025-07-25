Уфимскую школу, где капремонт идет не по графику, проверили прокуроры

Сегодня, 25 июля, в Уфе заместитель прокурора Башкирии Андрей Маркин провел выездную проверку в школе № 18, где в рамках национального проекта «Молодежь и дети» проводится капитальный ремонт. Об этом рассказала пресс-служба надзорного ведомства.
В рабочем совещании участвовали исполняющий обязанности главы администрации Кировского района Григорий Романов, начальник отдела образования Рамиля Муллаянова, а также представители подрядной организации — ООО «Служба технического заказчика».
В ходе осмотра объекта выявлено отставание от утвержденного графика работ. Для своевременного завершения ремонта требуется срочное увеличение численности рабочих на объекте.
Андрей Маркин объявил руководителю подрядной организации официальное предостережение о недопустимости нарушений сроков выполнения работ. Все участники процесса подтвердили намерение строго соблюдать установленные нормативы по качеству и срокам реконструкции.
— Завершение капитального ремонта находится на контроле прокуратуры республики, — заявили в надзорном ведомстве.
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